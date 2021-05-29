Kayıp gencin cesedinin bulunmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Sivas'ta ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişinin cesedinin bir köy mezarlığında toprağa gömülü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu E.Ö'yü (28) öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan B.A. (38), K.İ. (24) ve İ.P. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan K.İ. ve B.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kümbet Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta evden ayrılan E.Ö'nün eve dönmemesi üzerine annesi H.T. polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekibin yaptığı araştırma sonucu, E.Ö'nün cesedi, 27 Mayıs'ta Bademkaya köyü yakınındaki mezarlıkta gömülü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili E.Ö'nün arkadaşları B.A, K.İ. ve İ.P. gözaltına alınmıştı. Şüpheliler ifadelerinde K.İ'nin, E.Ö'yü taşla darbederek öldürdüğünü ve Bademkaya köyü yakınındaki mezarlık alana gömdüklerini itiraf etmişlerdi.