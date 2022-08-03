Ekipler, Serpincik Gölü başta olmak üzere bölgede arama yaptı. Aramada jandarma iz takip köpeği Peron da kullanıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta kayıp ihbarı yapılan çocuk için arama başlatıldı - Son Dakika

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