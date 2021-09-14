Sivas'ta kayıp kadının bulunması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde haber alınamayan kadının bulunması için arama çalışmaları başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Yağlıdere köyünde yaşayan Ö.İ. (24), dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı.
Ö.İ'nin eve dönmemesi üzerine birlikte yaşadığı H.G, kayıp başvurusunda bulundu.
Bilgi verilmesi üzerine jandarma, AFAD ve ANDA Kardeşe Vefa Derneği ekipleri köyde arama yaptı.
Jandarma iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramada sonuç alınamadı.
Çalışmalara yarın devam edilmek üzere ara verildi.
Kaynak: AA
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