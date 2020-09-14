Sivas'ta kayıp kişinin cesedi arazide bulundu - Son Dakika

Jandarma ekipleri köylü vatandaşların da katılımıyla yaptığı aramada H.A'nın cesedini İğcikaya mevkisinde buldu.

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