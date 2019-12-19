Sivas'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulundu - Son Dakika

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulundu

6 saat önce

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.

Sivas'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulundu, System.String[]

Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yıldız beldesinde yaşayan Serkan Koçak (27), dün öğle saatlerinde piknik yapacağını söyleyerek evinden ayrıldı.

Koçak'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yapılan aramada Koçak'a ait otomobilin Yıldız Göleti etrafında park halinde bulunmasının ardından Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi.

AFAD ekipleri, gölde yaptıkları aramada Koçak'ın cesedine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koçak, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık duruşmada sordu: "Babam yaşıyor mu?"
Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet 4 arkadaşını yakan sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Davetsiz girdikleri düğünde damadı döverek öldürdüler

Son Dakika Haberleri
16:30 Uludağ'da kaybolan dağcı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:30 Özel Moskova Milletlerarası Okulu kapılarını Türk öğrencilere açtı - Son Dakika
16:30 Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 6 şüpheli serbest - Son Dakika
16:29 Torunu uyuşturucu satıcıları tarafından alıkonulan babaanne konuştu - Son Dakika
16:24 Yerli Malı Haftası'nda öğrencilere elma ve süt dağıtıldı - Son Dakika
15:53 Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Son Dakika
15:22 Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 16:31:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]