Sivas'ta kayıp kişinin cesedi gölde bulundu - Son Dakika

Yapılan aramada Koçak'a ait otomobilin Yıldız Göleti etrafında park halinde bulunmasının ardından Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ) ekiplerine haber verildi.

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