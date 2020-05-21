Sivas'ta kazaya karışan otomobilin bagajından çıkan buzağı şaşırttı - Son Dakika

Sivas'ta kazaya karışan otomobilin bagajından çıkan buzağı şaşırttı

Sivas'ta trafik kazasına karışan otomobilin bagajından buzağı çıkması şaşkınlığa neden oldu.

Sivas'ta trafik kazasına karışan otomobilin bagajından buzağı çıkması şaşkınlığa neden oldu. İsmail Morgül yönetimindeki 58 AAG 927 plakalı otomobil ile Fikrettin Karatepe idaresindeki 58 AAK 514 plakalı kamyon, Mısmılırmak Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Meryem ve Gülşen Morgül yaralandı. Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılan yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu arada, otomobilin bagajında bulunan buzağı dikkati çekti. Morgül tarafından veterinere götürüldüğü öğrenilen buzağı, sürücünün kaza yerine gelen yakınlarına teslim edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Ayşenur Arslan, 19 Mayıs'ta TRT'nin yaptığı hatayı eleştirirken kendisi de yanlış söyledi

Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi