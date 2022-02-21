Üye Girişi
Sivas'ta KDV indirimi denetiminde 22 market hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta KDV indirimi denetiminde 22 market hakkında işlem yapıldı

21.02.2022 14:40
Sivas'ta KDV indirimi denetiminde 22 market hakkında işlem yapıldı

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından kentte yaptıkları denetimlerde 22 market hakkında tutanak tuttu.

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından kentte yaptıkları denetimlerde 22 market hakkında tutanak tuttu.

Belediyeden yapılan açıklamada, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi kararının alındığı 14 Şubat'tan itibaren şehirde 72 markette denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada indirimi fiyatlarına yansıtmadığı gerekçesiyle 22 market hakkında tutanak tutulduğu aktarılarak, "Enflasyonla mücadele kapsamında gıda ürünlerine getirilen KDV indiriminin ardından zabıta ekiplerimizin marketlerdeki etiket-kasa fiyatlarına yönelik denetimleri devam edecek." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Sivas'ta KDV indirimi denetiminde 22 market hakkında işlem yapıldı Sivas'ta KDV indirimi denetiminde 22 market hakkında işlem yapıldı Sivas'ta 22 markete tutanak tutuldu Sivas'ta 22 markete tutanak tutuldu Mustafakemalpaşa'da zabıtadan KDV denetimi Mustafakemalpaşa'da zabıtadan KDV denetimi

Sivas Belediyesi, Sevgililer Günü, Zabıta, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta KDV indirimi denetiminde 22 market hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
13:58 Ukrayna topraklarından havan topu saldırısı: Rusya tarafında sınır devriye karakolu yerle bir oldu!
13:56 Arda Turan, Fatih Terim'le güldüğü fotoğrafı paylaştı! Taraftar esti gürledi
13:48 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 14:46:17. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta KDV indirimi denetiminde 22 market hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement