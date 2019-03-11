Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kedi Kurtarma Operasyonu

Sivas'ta Kedi Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Sivas'ta bir apartmanın boşluğunda 3 gündür mahsur kalan 3 kediyi belediye ekipleri kurtardı.

Sivas'ta Kedi Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Sivas'ta bir apartmanın boşluğunda 3 gündür mahsur kalan 3 kediyi belediye ekipleri kurtardı.

Yahyabey Mahallesi'nde ikamet eden Masum Balçık, evindeyken kedi sesleri duydu.

Kedilerin evinin çatısında olabileceğini düşünen Balçık, etrafı kontrol ettiğinde kedilerin yan apartmanın boşluğunda mahsur kaldığını gördü.

Kedilerin kendi imkanıyla çıkabileceğini düşünen Balçık, bölgeden ayrıldı. Balçık, 3 gün sonra kedilerin aynı yerde olduğunu görünce çıkarmaya çalıştı ve başarılı olamayınca durumu Sivas Belediyesi İtfaiyesi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, merdivenle boşluğa indi.

Bir görevli kedi yakalama aparatıyla yakaladığı kedileri mahsur kaldıkları yerden çıkardı.

Kediler, salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:13 Kaynak: AA

Masum, Sivas, Güncel
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