Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kellah gölü tamamen kurudu
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Sivas'ta kellah gölü tamamen kurudu

1 saat önce

Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kuruduSivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü kendisini besleyen su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kurudu.

Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kurudu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü kendisini besleyen su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kurudu.

Ulaş ilçesine bağlı Tecer köyü ve Tecer Dağı kenarında yer alan Kellah Gölü kaynakların azalmasıyla kurudu. Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlardan beslenen göl, son yıllarda kurak geçen mevsim nedeniyle ihtiyaç duyduğu suyu toplayamadı. Çevredeki çiftçilerin arazilerini de sulamasında önemli bir yere sahip olan göl tarımı da olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dönümlük alana sahip olan gölün kuruması sonucu yüzeyde tuz tabakası oluştu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.

Sivas'ta kellah gölü tamamen kurudu

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
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