Sivas'ta kendisinden haber alınamayan kişi donarak öldü - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansta yapılan kontrollerinde, soğuktan donmaya bağlı olarak kalbinin durduğu belirlenen Elmacı, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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