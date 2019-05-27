Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kene can aldı

Sivas'ta kene can aldı

1 saat önce

SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören çoban Ahmet Turan Gürler (76), yaşamını yitirdi.

Sivas'ta kene can aldı, System.String[]
SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören çoban Ahmet Turan Gürler (76), yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Gümüşçevre köyünde yaşayan Ahmet Turan Gürler, iddiaya göre 5 gün önce vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Ertesi gün rahatsızlanan Gürler Zara Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İddiaya göre vücuduna kene yapıştığını söylemeyen Gürler'e serum takılarak evine gönderildi. Ertesi gün araziye giden ve sağlık durumu kötüleşen Gürler'i köylüler baygın halde buldu. Önce Zara Devlet Hastanesi'ne götürülen Gürler, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Gürler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz çoban köyünde toprağa verildi.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:42 Kaynak: DHA
Ahmet Turan, Kongo, Kırım, Sivas, Güncel
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