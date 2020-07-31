Sivas'ta kent meydanında sosyal mesafeli bayram namazı - Son Dakika

Sivas'ta kent meydanında sosyal mesafeli bayram namazı

Sivas'ta kent meydanında sosyal mesafeli bayram namazıSİVAS'ta Kurban Bayramı namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı.

Sivas'ta kent meydanında sosyal mesafeli bayram namazı SİVAS'ta Kurban Bayramı namazı koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılındı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Sivas'ta bayram namazı tarihi kent meydanındaki Osmanlı Eseri Kale Camisi ile Selçuklu Eserleri Buruciye, Şifaiye ve Çifte Minareli Medresenin bir arada bulunduğu alanda kılındı. Vatandaşlar namazda maske kuralına ve sosyal mesafe kuralına uydu. Bayram namazının kılınmasının ardından elle semaya açılarak dualar edildi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:35

Kaynak: DHA

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