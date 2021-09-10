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Kentin tarihi ve kültürünün tanıtılacağı müze açıldı - Son Dakika

Kentin tarihi ve kültürünün tanıtılacağı müze açıldı

10.09.2021 16:23

Sivas'ta 1884'te dönemin valisi Halil Rıfat Paşa tarafından inşa edilen tarihi binada "Sivas Şehir Müzesi" açıldı.

Sivas'ta 1884'te dönemin valisi Halil Rıfat Paşa tarafından inşa edilen tarihi binada "Sivas Şehir Müzesi" açıldı.

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapıların yer aldığı Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki müzenin açılışında konuşan Vali Salih Ayhan, binanın vatandaşların kolaylıkla ulaşabileceği konumda bulunduğunu söyledi.

Ayhan, müzeyi gezenlerin Sivas'ın tarihi, gelenekleri, yemek kültürü, el sanatları, marka değerleri ve yetiştirdiği önemli şahsiyetler hakkında bilgi edineceğini vurguladı.

Şehir müzelerinin bulundukları kentin kimliğini yansıttığına dikkati çeken Ayhan şöyle devam etti:

"Bir şehrin kimliğini, geçmişini, gelenek, göreneklerini, örf ve adetlerini, sanatını, zanaatını en fazla öne çıkaran yapılar şehir müzeleridir. Kısacası bu mekanlar şehirlerin adeta bellekleridir. Geçmişini bilmeyen medeniyetler geleceğine yön veremez. Dolayısıyla biz de geçmişimizle ilgili bilgileri yeni nesillere aktarmak zorundayız."

Ayhan'ın konuşmasının ardından müze ziyarete açıldı.

Kentin tarihi ve kültürünün tanıtılacağı müze açıldı
Kentin tarihi ve kültürünün tanıtılacağı müze açıldı
Kentin tarihi ve kültürünün tanıtılacağı müze açıldı
Kentin tarihi ve kültürünün tanıtılacağı müze açıldı

Cumhuriyet Meydanı, Selçuklu, Sivas, Müze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kentin tarihi ve kültürünün tanıtılacağı müze açıldı - Son Dakika


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