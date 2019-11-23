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Sivas'ta keresteciler sitesinde yangın

6 saat önce

Sivas'ta keresteciler sitesinde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivas'ta keresteciler sitesinde yangın, System.String[]

Sivas'ta keresteciler sitesinde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gültepe Mahallesi'ndeki sitede bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinden duman çıktığını görenler polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken yatakhanenin ikinci katı kullanılmaz hale geldi.

Gültepe, İtfaiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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