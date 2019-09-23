Son Dakika Haberleri: Sivas'ta ki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
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Sivas'ta ki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi

2 saat önce

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa'da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 4 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta ki trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi, System.String[]

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa'da katıldıkları düğünden dönen aynı araçta bulunan iki aileden biri bebek 4 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde, Şarkışla ilçesini Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. 16 BLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobildeki 6 aylık Umut Emre Umuç ve Hakan Umuç (36) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kaza sırasında araçta bulunan; H.D. (34), S.E.D. (3), Yusuf Kenan Umuç (7), Yusuf Selim Umuç. (9), A.U. (32) ve ismi tespit edilemeyen bir kişi ağır yaralandı. Yaralılar Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yusuf Kenan Umuç ve Yusuf Selim Umuç'ta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Kazazedelerden yetişkinlerin Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağlık çalışanı oldukları ve Şanlıurfa'da katıldıkları bir düğünün dönüş yolunda oldukları ileri sürüldü. Kazara yerinde çevreye saçılan düğün fotoğrafları dikkat çekti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

Şanlıurfa, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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