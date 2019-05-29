Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kira yardımı 905 lira olarak belirlendi
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta kira yardımı 905 lira olarak belirlendi

1 saat önce

Evleri kentsel dönüşüm kapsamına alınan kişilere verilen kentsel dönüşüm kira yardım bedeli il il belirlendi.

Sivas'ta kira yardımı 905 lira olarak belirlendi, System.String[]
Evleri kentsel dönüşüm kapsamına alınan kişilere verilen kentsel dönüşüm kira yardım bedeli il il belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın duyurduğu rakamlara göre Sivas'ta 2019 yılı için kentsel dönüşüm kira bedeli 905 lira olarak açıklandı.

Sivas'ta evleri kentsel dönüşüm kapsamına alınan kişilere, 18 ay boyunca kira yardımı sağlanıyor. Kira yardımı için bir dilekçe ve gereken diğer evraklar ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruların kabul edilmesi durumunda hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Kira yardımı için gereken belgeler nüfus cüzdanı fotokopisi, konut veya işyerinin tapu senedi, riskli bina tespit raporu inceleme formu, binanın tahliye edildiğine dair yeni adresi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:59 Kaynak: İHA
Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili ile suçlanan kitabın yazarı için harekete geçti Son Dakika! Pençe Harekatı'nda 2 Askerimiz Yaralandı Sivas'ta yapıldı, uzaydan fark ediliyor İstanbul'da, 34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktorun hapsi istendi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:38:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kira yardımı 905 lira olarak belirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]