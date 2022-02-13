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Sivas'ta kırağı güzelliği - Son Dakika

Sivas'ta kırağı güzelliği

13.02.2022 10:36

Sivas'ta kırağı güzelliği Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kırağı, kentin dört bir yanında kartpostallık görüntüler oluşturdu Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kırağı, kentin dört bir yanında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta kırağı güzelliği

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kırağı, kentin dört bir yanında kartpostallık görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kırağı, kentin dört bir yanında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Geçtiğimiz gece ise yoğun sis şehri esir aldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü kentte sabah saatlerinde kırağı oluştu. Sivaslılar kırağı ile beyaza bürünen bir güne uyandı. Ağaçların dallarının ve yapraklarının beyaza bürünmesiyle eşsiz görüntüler oluştu. Kentin adeta dört bir yanı kırağıyla kaplanırken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sivas'ta kırağı güzelliği
Sivas'ta kırağı güzelliği
Sivas'ta kırağı güzelliği

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Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kırağı güzelliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kırağı güzelliği - Son Dakika
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