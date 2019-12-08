Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
Son Dakika Güncel Sivas'ta kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Sivas'ta kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu

6 saat önce

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostalık görüntüler oluşturdu.

Sivas'ta kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu, System.String[]

Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostalık görüntüler oluşturdu.


Sivas'ta hava sıcaklığı gün içerisinde sıfırın altına düşerken, gece ise eksi 10 dereceyi buldu. Soğuyan hava ile adeta doğa da dondu. Oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. - SİVAS

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:39 Kaynak: İHA
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