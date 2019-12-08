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Sivas'ta kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu
6 saat önce
Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostalık görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:39 Kaynak: İHA
Sivas'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostalık görüntüler oluşturdu.
Sivas'ta hava sıcaklığı gün içerisinde sıfırın altına düşerken, gece ise eksi 10 dereceyi buldu. Soğuyan hava ile adeta doğa da dondu. Oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. - SİVAS
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