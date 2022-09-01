Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

01.09.2022 12:55
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Koyulhisar İlçesinde yaşayan N.Y. (65) rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.Y. yaşam mücadelesini kaybetti.

N.Y'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Öte yandan Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaşayan İ.A'nın (77) vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan İ.A, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İ.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İ.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Yakupoğlan köyüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kırım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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