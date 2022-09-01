Bir süre sonra rahatsızlanan İ.A, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koyulhisar İlçesinde yaşayan N.Y. (65) rahatsızlanınca yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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