Sivas'ta "Kırmızı Cıva" Operasyonu
37 dakika önce
Sivas'ta bir otomobilde yapılan aramada 10,5 gram "kırmızı cıva" ele geçirildi.
Sivas
'ta bir otomobilde yapılan aramada 10,5 gram "kırmızı cıva" ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, ihbar üzerine il merkezinde bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada tüp içerisine konulmuş 10,5 gram kırmızı cıva bulundu.
Gözaltına alınan K.İ, İ.D. ve H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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