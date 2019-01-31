Sivas'ta Kırsala 292 Milyon Liralık Yatırım

Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda (TKDK) Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç'ten, TKDK'nın sürdürdüğü projeler ve planlanan yatırımları hakkında bilgi aldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda (TKDK) Sivas İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç'ten, TKDK'nın sürdürdüğü projeler ve planlanan yatırımları hakkında bilgi aldı.



TKDK'nın kırsal kalkınmada ve Sivas çiftçisinin, girişimcisinin proje kapasitesinin arttırılmasında etkin rol aldığını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Çiftçilerimize; kırsal kalkınma ve IPARD fonları ile tarım, hayvancılık ve diğer sektörlerde önemli oranda finansal destek sağlanmıştır. IPARD programları ile desteklenen 42 il arasında en fazla akrediteye sahip 20 ilden biri olan Sivas'ın kırsalına dönük sağlanan desteklerle, toplamda 292,26 milyon TL'lik yatırım yapılmıştır. Sivas, 42 il içinde ödenen hibe tutarı ve proje bakımından 2'nci sırada yer almaktadır. İlimiz süt üretimi ve besi projeleriyle, arıcılık ve tıbbi aromatik bitki projesi bakımından yine kendisine 2'nci sırada yer bulmuştur. Şehrimizde IPARD hibeleriyle bin 721 yeni istihdam sağlanmıştır." dedi.



Çiftçilerin bilgi ve birikiminin artırılması gerektiğine de işaret eden Ayhan, "2019 yılında yeni açılan fasılda toplam 107 adet proje ile 15 milyonluk bir proje sağlanacaktır. TKDK'nın hayata geçirdiği projeler AB standartlarında modern işletmelerdir. Çiftçilerimize 65 bin 566 adet makine ekipman sağlanmıştır. Bu hizmette tarımın nitelikli yapıldığının en önemli göstergelerinden biridir. Genç çiftçilere ve kadın çiftçilere de pozitif ayrımcılık uygulanmaktadır. 118 genç yatırımcımız, 33 adette bayan çiftçimiz TKDK'nın projelerinden istifade etmiştir. Bu yıl tarım ile ilgili çok özel, tematik bir çalışmamız olacak. Her sektörü, her başlığı ayrı değerlendireceğimiz bir çalışma gerçekleştireceğiz."ifadelerini kullandı. - SİVAS

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