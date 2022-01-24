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Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor - Son Dakika

Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor

24.01.2022 11:06

Edinilen son dakika haberine göre Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında uygulanan "Kışlar Daha Güzel" projesiyle ilçelerden gelen öğrencilere Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak ve değerler eğitimi veriliyor.

Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında uygulanan "Kışlar Daha Güzel" projesiyle ilçelerden gelen öğrencilere Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak ve değerler eğitimi veriliyor.

Kayak eğitimi için Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne getirilen ve üç gün misafir edilen öğrenciler, gündüz kayak eğitimi alırken akşamları ise öğretmenlerden vatan sevgisi, tarihe saygı, çalışkanlık, yardımseverlik gibi değerleri öğreniyor.

Vali Salih Ayhan, Yıldız Dağı'nın Türkiye'nin kış turizminde yükselen bir değer olduğunu söyledi.

"Kışlar Daha Güzel" olacak projesiyle kırsalda yaşayan çocukları kayakla tanıştırdıklarını belirten Ayhan, projenin önemine vurgu yaptı.

Yıldız Dağı'nın Sivas'ın gözdesi ve yıldızı olduğunu aktaran Ayhan, "Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi, herkesi bekliyoruz. Bu güzelliği görmeye herkesi davet ediyoruz. Genç kayakçılarla, yavrularımızla güzel bir tur atacağız. Herkese başarılar diliyorum." dedi.

Yıldızeli Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencisi Şehriban Miray Kabak ise ilk defa kayak deneyimi yaşadığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Arkadaşlarıyla yeni şeyler öğrendiğini ve birlikte vakit geçirdiğini dile getiren Kabak, "Burada 3 gün konaklayacağız, sabahları kayak eğitimi akşamları değerler eğitimi alacağız." diye konuştu.

Ahmet Turan Kızıltaş ise profesyonel kayak öğrenmek için Yıldız Dağı'na geldiklerini aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor
Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor
Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor
Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor
Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor
Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor
Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor
Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor

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milli eğitim bakanlığı, Toros Dağları, Turizm, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kırsaldaki çocuklar kayakla tanıştırılıyor - Son Dakika


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