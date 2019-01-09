Sivas'ta Kış
10 dakika önce
Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü.
Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü. Bünyesinde çok sayıda tarihi eseri bir arada büründüren meydanda adeta kartpostallık görüntüler oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:15 Kaynak: AA
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