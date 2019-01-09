Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Kış

Sivas'ta Kış

10 dakika önce

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü. Bünyesinde çok sayıda tarihi eseri bir arada büründüren meydanda adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:15 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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