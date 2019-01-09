Sivas'ta Kış

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü.

Sivas'ta etkili olan kar yağışının ardından tarihi kent meydanı beyaza büründü. Bünyesinde çok sayıda tarihi eseri bir arada büründüren meydanda adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

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