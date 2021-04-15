Sivas'ta kış döneminde kırsalda 7 bin 405 kilometre yol kardan temizlendi - Son Dakika

Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kış döneminde kırsalda 7 bin 405 kilometre yolda karla mücadele etti.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kış sezonunda Sivas'ın zorlu coğrafyasında kapanan köy yollarını açmak için yoğun çalışma yürüttü.

Kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşımını sağlamak için 32 greyder, 6 dozer, 22 yükleyici, bıçaklı 7 kamyon, 26 servis destek aracı olmak üzere 93 iş makinesi ve 134 personel ile hizmet veren İl Özel İdaresi, hizmet alanı içerisinde yer alan 1682 yerleşim yerinde toplam 7 bin 405 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yaptı.

Mücadeleye kasım ayında başlayan ekipler, kırsalda yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7 gün 24 saat görev başında kaldı.

Karla mücadele ekipleri, kış sezonunda il merkezi ve ilçelerde 1682 yerleşim yerinde, 5 bin 224 kez kar nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.