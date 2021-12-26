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SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ - Son Dakika

SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ

26.12.2021 15:47

SİVAS'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nin son gününde Cumhuriyet Meydanı ile İnönü Bulvarı'na konulan varillerde ateş yakıldı, etkinliklere büyük ilgi gördü.

SİVAS'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Kış Festivali'nin son gününde Cumhuriyet Meydanı ile İnönü Bulvarı'na konulan varillerde ateş yakıldı, etkinliklere büyük ilgi gördü.

Sivas Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği 'Kış Festivali'nin son gününde renkli görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü kentte, Cumhuriyet Meydanı'nda güreş, karate ve tekvando gösterileri sergilendi. Soğuk hava rağmen vatandaşlar, festivale yoğun ilgi gösterdi. Sivas Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarı'na koyduğu varillerde ateş yaktı. Festivalde üşüyenler varillerin etrafında bekleyerek ısındı.

'SİVAS ÇOK SOĞUK AMA FESTİVAL GÜZEL GEÇTİ'

Festivale ailesi ile birlikte katılan Murat Adil, Hava soğuk olmasına festival oldukça sıcak geçiyor. Sağ olsunlar, iyi bir etkinlik düzenlemişler. Bu kadar katılım olacağını sanmıyorduk ama soğuk havaya rağmen gayet iyi. Buraya sobada kurmuşlar. Biraz önce üşüyüp, gitmeyi düşünüyorduk ama sobayı görünce ısınıp tekrar katılmayı düşünüyoruz dedi. Alihan Kızıltepe ise Festival çok güzel geçti. Sadece çok soğuktu. Onun için de soba kurmuşlar. Gayet memnun kaldık ve eğlendik. Malum Sivas çok soğuk bir yer ama buna rağmen güzel geçti diye konuştu.

SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ
SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ
SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ
SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ
SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ
SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ
SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ
SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ
SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ
SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ

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Cumhuriyet Meydanı, Sivas Belediyesi, Festival, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: SİVAS'TA KIŞ FESTİVALİ; SOĞUK HAVADA GÜREŞ, KARATE VE TEKVANDO GÖSTERİSİ - Son Dakika
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