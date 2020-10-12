Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı

TÜRKİYE'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Sivas'ta, kışa dayanıklılığıyla bilinen tohumluk ve sofralık patatesin hasadına başlandı. Mevsimlik işçilerin topladığı patatesler ülkenin dört bir yanına ulaştırılırken üreticiler ise fiyatların düşük olmasından şikayet ediyor.

Tohumluk patates üretiminde Konya'nın ardından 2'nci sırada, yemeklik üretiminde ise 8'inci sırada yer alan Sivas, Türkiye'de hasadın en son yapıldığı il konumunda bulunuyor. Kabuğunun kalın, aromasının farklı olması ve sökümünün en son yapılması dolayısıyla kışa dayanıklı olan Sivas patatesi, Türkiye'de bu alandaki tohumluk ihtiyacın da büyük bölümünü karşılıyor. Havaların da iyi seyrettiği kentte üreticiler, tarlalarda söküm çalışmalarına başladı. Toplanan patateslerin bir kısmı iç pazara aktarılırken, birçoğu ise büyük şehirlere ulaştırılıyor. Kente bulunan mevsimlik işçiler, sabah erken saatleriyle birlikte patates tarlalarında görev alıyor. İş makineleri yardımı ile toprak üstüne çıkarılan patatesler, her yaş grubundan işçilerin yoğun çalışması ile çuvallara doldurularak TIR'lara aktarılıyor.