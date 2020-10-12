Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı - Son Dakika

Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı

12.10.2020 14:23
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı, System.String[]

TÜRKİYE'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Sivas'ta, kışa dayanıklılığıyla bilinen tohumluk ve sofralık patatesin hasadına başlandı.

TÜRKİYE'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Sivas'ta, kışa dayanıklılığıyla bilinen tohumluk ve sofralık patatesin hasadına başlandı. Mevsimlik işçilerin topladığı patatesler ülkenin dört bir yanına ulaştırılırken üreticiler ise fiyatların düşük olmasından şikayet ediyor.

Tohumluk patates üretiminde Konya'nın ardından 2'nci sırada, yemeklik üretiminde ise 8'inci sırada yer alan Sivas, Türkiye'de hasadın en son yapıldığı il konumunda bulunuyor. Kabuğunun kalın, aromasının farklı olması ve sökümünün en son yapılması dolayısıyla kışa dayanıklı olan Sivas patatesi, Türkiye'de bu alandaki tohumluk ihtiyacın da büyük bölümünü karşılıyor. Havaların da iyi seyrettiği kentte üreticiler, tarlalarda söküm çalışmalarına başladı. Toplanan patateslerin bir kısmı iç pazara aktarılırken, birçoğu ise büyük şehirlere ulaştırılıyor. Kente bulunan mevsimlik işçiler, sabah erken saatleriyle birlikte patates tarlalarında görev alıyor. İş makineleri yardımı ile toprak üstüne çıkarılan patatesler, her yaş grubundan işçilerin yoğun çalışması ile çuvallara doldurularak TIR'lara aktarılıyor.

ÜRETİCİ DÜŞÜK FİYATTAN ŞİKAYETÇİHasat çalışmalarına başladıklarını belirten üretici Necmi Akkar, "Patatesin sökümüne başladık ancak bu yıl ürün para etmiyor. Şu anda patatesin kilosu 80 ya da 85 kuruş ediyor. Mazot ve gübre fiyatları yüksek, ayrıca nakliyat parası da kurtarmıyor. İşçiler de Şanlıurfa'dan geldiler. Hepsi mevsimlik işçi. Bu yıl da beklediğimiz kadar verim oldu. Burası yeni toprak ve yeni ekildiği için lezzetli ve kaliteli oluyor. Buradan çıkan patatesler Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor" dedi. KASIMA KADAR ÇALIŞIYORLARAilesi ile birlikte Şanlıurfa'dan gelerek patates hasadında çalışan mevsimlik işçilerden İsmail Gördü ise, "Ailecek burada patates topluyoruz. Çok şükür çalışıyoruz. Patatesi toplamak çok zordur. Ama mecbur topluyoruz. Günlük adam başı 70-80 TL kazanıyoruz. Nisan ayında biz memleketlerimizden çıkıyoruz. Ama devamlı çalışmıyoruz. Bazen işimiz olmuyor. İş olduğu zaman çalışıyoruz. Biz kasım ayına kadar buradayız. Çocuklarımız da eğitim saati olduğu zaman telefonlarla EBA üzerinden derslerini alıyorlar. Geçimimizi bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz" dedi.Diğer işçiler de, çalışabilecek durumda olan aile bireyleri ile her yere gittiklerini, hayatlarından memnun olduklarını ifade etti.

Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı
Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı

İşçiler, Türkiye, Konya, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Vatan Bilgisayar üyelik hesabı olan 27 bin kişinin şifresi çalındı Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Esenyurt'ta bagajında uyuşturucu taşıyan taksi sürücüsü yakalandı Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı
AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Elektrikli scooter kullanım yaşı 15 olacak AK Parti kanun teklifini Meclis'e sundu: Elektrikli scooter kullanım yaşı 15 olacak         
14:41
Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti Mersin'de 5 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum         
13:30
RTÜK'ten aralarında Spotify'ın da olduğu 4 siteye erişim engeli uyarısı! 72 saat süre tanındı RTÜK'ten aralarında Spotify'ın da olduğu 4 siteye erişim engeli uyarısı! 72 saat süre tanındı         
13:01
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir         
10:16
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 14:48:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta kışa dayanıklı patatesin hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei