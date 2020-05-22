Sivas'ta kişi başına düşen mevduat tutarı 13 bin 12 lira - Son Dakika

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörüne ait finansal verilerin Türkiye coğrafyası üzerinde dağılımını gösteren "FİNTÜRK-Finansal Türkiye Haritası" verilerini açıkladı.

2020 yılının ilk çeyreğini kapsayan verilere göre Sivas'ta kişi başına düşen toplam mevduat tutarı 13 bin 12 lira olarak tespit edildi.

Türkiye'de 2020'nin Ocak-Mart ayları arasında kişi başına düşen toplam mevduat tutarının en yüksek olduğu il 77 bin 383 lira ile İstanbul oldu. Bu şehri 66 bin 394 lira ile Ankara, 33 bin 723 lira ile İzmir, 31 bin 817 lira ile Muğla, 29 bin 405 lira ile Kocaeli, 29 bin 342 lira ile Antalya, 24 bin 303 lira ile de Denizli takip etti. - SİVAS