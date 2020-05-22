Sivas'ta kısıtlama öncesi yoğunluk - Son Dakika

SİVAS'ta, Ramazan Bayramı için alışverişe çıkan vatandaşlar cadde ve sokaklar ile pazarlarda ve sebze halinde yoğunluk oluşturdu.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması Sivas'ta vatandaşlar, alışveriş için çarşı ve pazarlara çıktı. Vatandaşlar cadde, sokak ve sebze halinde yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, şeker ve tatlı satışı yapan iş yerleri, giyim mağazaları ve seyyar satıcılardan alışveriş yaptı.Sebze halinde de vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Pazarlarda zabıtalar maskesi olmayanlara maske dağıttı. Vatandaşların, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralına uydukları fakat sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri görüldü. Hal esnafı bayram nedeniyle yoğunluk yaşandığını ve sosyal mesafeye uyulmadığını söyledi. Ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler de 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Sokağa çıkan gençler İnönü Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde gezerek dışarı çıkmanın keyfini çıkardı.