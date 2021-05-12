SİVAS'TA KISITLAMADA BAYRAM ALIŞVERİŞİ YOĞUNLUĞU - Son Dakika

SİVAS'ta bayram arifesinde alışverişlerini tamamlamak isteyenler kısıtlamaya rağmen kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde bayram öncesi çarşı ve pazarda kısıtlamaya rağmen yoğunluk görüldü. Yarın Ramazan Bayramı'nı evlerinde kutlayacak olanlar, kısıtlamaya rağmen arife gününde bayram alışverişi için kent merkezine indi. Alışveriş yapmak için çarşıya çıkanlar, eski bayramları özlediklerini dile getirdi.

Kent merkezindeki sebze haline alışveriş için gelen Necdet Suntalar(73), "Evimizin ihtiyacı olan; yeşillik, ekmek, meyve, sebze ve tatlımızı almak için dışarıya çıktım. Dışarısı yoğun sayılır. Herkes bütün ihtiyacını görmek için dışarıya çıkmış. Çocuk ve torunlarımızı göremiyoruz. Pandemi döneminde mecburen hepsinden uzaklaştık. Buruk bir bayram geçireceğiz. Herkes evlerinde, gurbette olanların hiçbiri buraya gelemedi. Şimdi insanın ömrü elinde değil, yarına senedin de yok. Ailenden kimseyi göremiyorsun. Bu bayram hakikaten buruk geçecek" dedi.