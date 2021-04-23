Sivas'ta, kısıtlamada tedbirli cuma namazı - Son Dakika

SİVAS'ta, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, cuma namazı kılmak isteyenler, evlerine en yakın camilere gitti. Camilerin içinde ve dışında cuma namazı, koronavirüs tedbirlerine uyularak, kılındı.

Koronavirüs salgını ile mücadele için 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bakanlık, cuma namazı için araç kullanmaksızın camilere gidilebileceğini açıkladı. Sivas merkezde oturanlar da ev ve iş yerlerine en yakın camilere giderek, cuma namazını kıldı.

Kale Camisi'nde namaz kılan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin , "Öncelikle bugün 23 Nisan , tüm çocuklarımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. 101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruldu ve bunu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocuklara hediye ederek çocuklara verdiğimiz önemi gösteriyor. Aynı zamanda bugün mübarek cuma günü. Hem cuma ibadetinin yerine getirilmesi ve toplum sağlığını korumak adına dengeli bir karar alınarak hemşehrilerimizin mahallelerde yürüme mesafesi ile gidebilecekleri camilerde cuma namazını kılmalarına müsaade edildi. Bunun temeli toplum sağlığını korumak ve bunu yaparken de insanların ibadetlerine engel olmamak. Ben bugün şehri gezdim ve gördüğümüz kadarıyla da hemşehrilerimiz kurallara uyuyor" dedi. Salih Özen (64) ise "Ben hemen alt sokakta ikamet ediyorum. Kurallara uyarak ibadetimizi yerine getirdik. İnşallah tez zamanda şartlara da tüm halkımız uyarak koronavirüs belasından kurtulur" diye konuştu.

İş yerine yakın olduğu için Kale Camisi'ne geldiğini belirten Muhittin Kuzu (53) da "23 Nisan'ın cuma gününe gelmesinde ayrıca bir güzellik var. Böyle mübarek günlerde illetli bir hastalık olan koronavirüsten bir an önce kurtulmayı temenni ediyorum. En kısa zamanda inşallah virüs illetinden kurtuluruz" dedi.