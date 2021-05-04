SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI - Son Dakika

SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI

04.05.2021 17:34

SİVAS'ta 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde sokak hayvanları unutulmadı.

SİVAS'ta 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde sokak hayvanları unutulmadı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, hayvanseverler ile birlikte sokak hayvanları için belirlenen yerlere mama bıraktı.

Sivas Belediyesi ve hayvanseverler, 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması ile sokak hayvanlarının yiyecek ve barınma sıkıntısı yaşamaması için harekete geçti. Sivas Paşabahçe mesire alanına ve muhtelif yerlere sokak hayvanları için mama bırakıldı. Etkinliğe Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de katıldı.

Son iki yıldır bir imtihandan geçildiğini söyleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Son iki yıldır bir imtihandan geçiyoruz. Bizler de devlet millet kaynaşması ile süreci iyi şekilde atlatmak adına yönetmeye çalışıyoruz. Pandemi döneminden ister istemez sessiz dostlarımız da etkileniyor. Biz Sivas Belediyesi olarak pandemi döneminde sadece hemşerilerimize değil burada bize emanet edilen her canlıya sahip çıkmamız anlayışıyla birlikte özellikle kısıtlamanın olduğu dönemlerde ilimizdeki mesire yerleri başta olmak üzere can dostlarımızın gıdaya ve yeme ulaşması noktasında sivil toplum örgütlerimizle birlikte bu çalışmaları yapıyoruz" dedi.

'ONLARIN YANLARINDAYIZ'

Her süreçte hayvanların yanlarında olduklarını söyleyen Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu ise, "Dünya çok zor bir süreçten geçiyor. Bir hastalıkla sınanıyoruz. ve insanların yaşadığı bu bunalımın sıkıntılı dönemin arka planında bizim dostlarımızda aynı şeyleri yaşıyor aslında ama onlar arka planda kalıyor. Biz bu dönemde onların mama ve su bulamadıklarını biliyor, onları unutmuyoruz. Havalar ısınıyor ve her geçen gün susuzluk onlar için büyük bir tehlike olacak. Gün geçtikçe yaşanan problemler artıyor fakat Sivas Belediyesi gibi belediyeler can dostlarının yanında. Yine diyorum ki her şeyi devletten beklemeyelim ve kapılarımızın önüne bir kap mama ve su koyalım" diye konuştu.

SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI
SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI

Sivas Belediyesi, Sokak Hayvanları, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor Uyuşturucu parası isteyen oğlunu, av tüfeği ile vurdu Uyuşturucu parası isteyen oğlunu, av tüfeği ile vurdu Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı         
17:45
Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı         
17:33
Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden oyun Uğur Güneş'in, yeni dizisi için yeni imajı dikkat çekti Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden oyun Uğur Güneş'in, yeni dizisi için yeni imajı dikkat çekti         
17:27
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
17:11
Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro! Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!         
16:59
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi         
16:43
Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi         
16:29
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi         
15:07
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama         
15:05
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım         
14:19
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 17:55:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SİVAS'TA, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINA MAMA BIRAKILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement