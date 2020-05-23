Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik (2) - Son Dakika
Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik (2)
SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİSivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi.
SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde Sivas Cumhuriyet Meydanı ve İnönü Bulvarı ile cadde ve sokaklardaki boşluklar dikkat çekti.
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23.05.2020 20:29:28. #1.13#
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