Sivas'ta kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yeri ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sivas'ta Kızılırmak buz tuttu, 280 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu. Ayrıca il genelinde 280 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

İmranlı ilçesinde iki gündür devam eden kar yağışının ardından soğuk hava, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığı sabah saatlerinde sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinde doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın ilçe içerisinden geçen bölümü kısmen buz tuttu. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçede vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Karın ilçelerine çok yakıştığını söyleyen Sercan Dervişoğlu, Burası mikrobun kırıldığı yer. Biz temiz insanlarız. Biz burada çayımızı bile karlı içiyoruz. Bu kar çayı soğutmuyor, daha da çok ısıtıyor. Burası Sivas'ın çatısıdır. Yüksek yerlere daha fazla kar yağıyor. Karın muhteşem olduğu yerdeyiz. Kızılırmak dondu ve kartpostallık görüntüler oluştu. Biz de yaz ve kış Kızılırmak'ı görmeden yapamıyoruz. Çayımızı da manzaramıza karşı içiyoruz. Belki bazı insanlar bu görüntüler için milyarlar harcıyor. Biz çok şanslıyız. Herkesi ilçemize bekliyoruz dedi.

280 YERLEŞİM YERİ ULAŞIMA KAPALI

Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar nedeni ile il genelinde 280 köy ve mezra ile ulaşım kesildi. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.