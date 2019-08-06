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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesi ile ölüm

22 dakika önce

Sivas'ta, kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören yaşlı adam hayatını kaybetti.

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesi ile ölüm, System.String[]
Sivas'ta, kenelerden insanlara geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan memleketi Sivas'ın Hafik ilçesi Koşutdere köyüne tatilini geçirmek için gelen İ.K'yi (69) kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan İ.K, yüksek ateş, kusma şikayetleri ile Hafik Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tedavisinin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.K, yoğun bakım servisinde yaklaşık bir hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. İ.K'nın cenazesi, Yukarı Tekke Sıralı Mezarlığı'na defnedildi. - SİVAS
Hafik, Kongo, Kırım, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:48 Kaynak: İHA
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