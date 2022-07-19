Kene can alamaya devam ediyor - Son Dakika
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Kene can alamaya devam ediyor

19.07.2022 14:33
Kene can alamaya devam ediyor

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan M.A. (49) rahatsızlanınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.A. burada KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bir süre tedavi gören M.A. hayatını kaybetti. M.A.'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Tokat'ın Reşadiye ilçesine götürüldü.

Vücuduna yapıştı

Diğer yandan Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Avşar köyünde yaşayan D.Ş'nin (73) vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan D.Ş, KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. D.Ş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kene can alamaya devam ediyor - Son Dakika

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