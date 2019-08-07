Son Dakika Haberleri: Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
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Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

32 dakika önce

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören yaşlı adam hayatını kaybetti.

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm, System.String[]
Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan memleketi Sivas'ın Zara ilçesi Kuşçu köyüne tatilini geçirmek için gelen İ.İ.'yi (65) kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkartan İ.İ., yüksek ateş, kusma şikayetleri ile Zara Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tedavisinin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İ.İ., yoğun bakım servisinde yaklaşık iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İ.İ.'nin cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü. - SİVAS
İstanbul, Kongo, Kırım, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:35 Kaynak: İHA
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