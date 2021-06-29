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Son dakika haberi... Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi - Son Dakika

Son dakika haberi... Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi

29.06.2021 17:10
Son dakika haberi... Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi... Sivas'ta kene ısıran 43 yaşındaki N.K isimli kadın hasta hayatını kaybetti.

Sivas'ta kene ısıran 43 yaşındaki N.K isimli kadın hasta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 27 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine kene teması vakası ile başvuran F.A daha sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konularak aynı hastanede Anastezi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı. Tedavi süreci devam eden N.K yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.A'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. - SİVAS

Haziran, Pazar, Kırım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi - Son Dakika


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