Son dakika haberi... Kenenin neden olduğu ölümlere bir yenisi eklendi - Son Dakika

Sivas'ta kene ısıran 43 yaşındaki N.K isimli kadın hasta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 27 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine kene teması vakası ile başvuran F.A daha sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konularak aynı hastanede Anastezi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı. Tedavi süreci devam eden N.K yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.A'nın cenazesi yakınlarına teslim edildi. - SİVAS