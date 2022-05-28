Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

28.05.2022 10:43
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 67 yaşındaki kişi kurtarılamadı.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 67 yaşındaki kişi kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Divriği ilçesine bağlı Eğrisu köyünde hayvancılıkla uğraşan K.K, 4 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan K.K, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan K.K'nin cenazesi, Eğrisu köyünde toprağa verildi.

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Gölbaşı'nda 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' eğitimi verildi Gölbaşı'nda 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' eğitimi verildi
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Divriği, Kırım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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