Daha sonra rahatsızlanan N.Ç, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Hafik, Kırım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören vatandaş öldü - Son Dakika

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