Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören vatandaş öldü - Son Dakika
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Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören vatandaş öldü

14.06.2022 15:20
Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören vatandaş öldü

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 42 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 42 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan N.Ç'ye tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı.

Daha sonra rahatsızlanan N.Ç, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA şüphesiyle 4 gün önce anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.Ç, yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kaynak: AA

Hafik, Kırım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören vatandaş öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta KKKA şüphesiyle tedavi gören vatandaş öldü - Son Dakika
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