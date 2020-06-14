Sivas'ta, KKKA tedavisi gören yaşlı adam kurtarılamadı - Son Dakika

SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 20 gündür hastanede tedavi gören Osman Erdem (81), hayatını kaybetti.

Hafik ilçesine bağlı Kamış köyünde yaşayan Osman Erdem, rahatsızlanması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde, Erdem'in vücuduna kene yapıştığı fark edildi. 20 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Erdem, anestezi yoğun bakım servisinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erdem'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Osman Erdem'in cenazesi, toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.