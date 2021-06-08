Sivas'ta klavye yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, "700 Fikir, 700 Proje" kapsamında lise öğrencileri arasında klavye yarışması düzenlendi.

Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen yarışmada, öğrenciler 3 dakikada en çok kelimeyi yazmak için yarıştı.

Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yarışmada dereceye giren 9. sınıf öğrencileri Batuhan Kepenek, Sebahattin Kekeç ve Onur Tekin'e saat ve çeşitli hediyeler verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, öğrencileri geleceğe ve hayata hazırlamak istediklerini belirterek, tüm öğrencileri önemsediklerini söyledi.

Okul Müdürü Halit Seyfullah Aydoğan ise büro yönetimi eğitimi alan öğrencileri uluslararası hızlı klavye yazma yarışmalarına hazırladıklarını belirtti.

Okulları bünyesinde tüm düzeylerde hızlı klavye yazma kursları düzenlediklerini dile getiren Aydoğan, "Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimize on parmak hızlı klavye yazma becerisi kazandırıyoruz." dedi.

Adalet Bölümü Alan Şefi İbrahim Büyükikiz de öğrencilere "F" klavye eğitimi, sunu programı hazırlanması, elektronik tablolama, kelime işlemci gibi dersler verdiklerini ifade etti.