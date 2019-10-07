Son Dakika Haberleri: Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntüler
Son Dakika Güncel Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntüler

Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntüler

59 dakika önce

Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntülerSivas'ın Doğanşar ilçesinde gerçekleştirilen koç katım töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntüler

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde gerçekleştirilen koç katım töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Doğanşar ilçesine bağlı Çat köyünde Kangal Akkaraman cinsi koyun ırkının ıslahını sağlamak için yöre halkı tarafından uzun yıllar sonra koç katımı törenle gerçekleştirildi. Törene Sivas Valisi Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Doğanşar Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta kazanılan ivmenin sevindirici olduğunu söyleyerek, 80 gönüllü ile yola çıkılarak böyle güzel bir projeye imza atıldı. İki yılda, sürü iki buçuk kat büyüyerek Sivas ekonomisine büyük katkı sağlayacak dedi.

Konuşmaların akabinde, dualar eşliğinde koçların sürüye katılımı gerçekleştirildi. Sahipleri tarafından üstlerine desenler çizilen Kangal Akkaraman cinsi koçların çobanlar tarafından koyun sürüsüne katılması sırasında renkli anlar yaşandı.

Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntüler

Doğanşar, Kangal, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:44 Kaynak: DHA
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