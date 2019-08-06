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Sivas'ta köfte yeme yarışması düzenlendi

1 saat önce

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, köfte yeme yarışması düzenlendi.

Sivas'ta köfte yeme yarışması düzenlendi, System.String[]

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, köfte yeme yarışması düzenlendi.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesince dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali' devam ediyor. Etkinliklere katılanlar, ikinci günde düzenlenen çeşitli programlarla eğlendi. Bu çerçevede tarihi Buruciye Medresesi önünde köfte yeme yarışması düzenlendi. Etkinlikte Sivaslılar 58 saniyede 8 köfte yiyebilmek için kıyasıya yarıştı. 10 kişinin katıldığı yarışmada Tahir Sığırcı, 55 saniyede tabağında bulunan 8 köfteyi yiyerek 1'inci oldu. Tahir Sığırcı'ya protokol üyeleri tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılı Pulu hediye edildi. Etkinlikler daha sonra Kongre Müzesi bahçesinde Selçuklu Okçuluk Kulübünün ok atışı gösterisi ile devam etti.


Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:51 Kaynak: DHA
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