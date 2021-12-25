Sivas'ta kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde çalıştığı madende kolunu makineye kaptıran işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, altın madeninde çalışan İsa Dovan'ın (30) sağ kolu, makineye sıkışarak koptu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan Dovan, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kopan kolu dikilen Dovan, buradan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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