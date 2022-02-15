Sivas'ta komandolar karlı arazide operasyon eğitimi yaptı - Son Dakika

Sivas'ta jandarma komandolar karlı arazide operasyon eğitimi gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Merkez Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli Mehmetçikler, Sarp Bayırı mevkisinde operasyon eğitimi aldı.
Karla kaplı arazide düzenlenen operasyon eğitimine, özel kıyafetli 2 timden oluşan 40 komando katıldı.
Zorlu kış şartlarında gerçekleştirilen eğitimde komandolar adeta "dosta güven, düşmana korku" verdi.
Kaynak: AA
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