Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon - Son Dakika

Sivas'ta, komandolardan PKK'nın geçiş güzergahına operasyon
11.12.2020 18:11
SİVAS Koyulhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'nın barınma alanları ve Karadeniz'e geçiş güzergahlarına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Pehlivan Operasyonu gerçekleştirdi.
SİVAS Koyulhisar ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'nın barınma alanları ve Karadeniz'e geçiş güzergahlarına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Pehlivan Operasyonu gerçekleştirdi.
İl Jandarma ve Zara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri arazi operasyonlarını sürdürüyor. Komando timleri PKK'nın barınma alanları ve Karadeniz'e geçiş güzergahlarına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bekir Pehlivan Operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda Cin Deresi mevkisinde tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Komandoların yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.
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