Sivas'ta komandoların operasyonları sürüyor - Son Dakika

Sivas'ta komandoların operasyonları sürüyor

SİVAS Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi 'Kartallar', Divriği ilçesi kırsalında arazi operasyonlarını sürdürdü.

SİVAS Jandarma Komutanlığına bağlı komando timi 'Kartallar', Divriği ilçesi kırsalında arazi operasyonlarını sürdürdü. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timi 'Kartallar' ile Divriği Jandarma Asayiş Komando Birliği Komutanlığı'na bağlı timler, Divriği ilçesinde PKK'nın barınma alanlarına ve Karadeniz'e geçiş güzergahına yönelik Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Delidağ Bölgesi'nde, tarama faaliyeti yapıldı. Operasyon kapsamında dronla arazide tarandı. Timlerin kış şartlarında yaptığı tarama faaliyetinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.



Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenice tabelanın üzerine çıkıp zafer pozu verdi

Meral Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına cevap

Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti

Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak

En beğenilen bakanlar anketinde yüzde 60'la Süleyman Soylu ilk sırada yer aldı

İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem

Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı

Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim