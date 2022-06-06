Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yıldırım Mahallesi İbrahim Göker Caddesi'nde, Ahmet Turan Köksoy'a ait kömürlükte yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Odunlar ve bazı eşyaların zarar gördüğü kömürlük kullanılamaz hale geldi.
Bu arada yanan kömürlüğe yakın bir noktadaki kulübede bağlı olan köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
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