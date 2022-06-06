Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı

06.06.2022 19:46

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi İbrahim Göker Caddesi'nde, Ahmet Turan Köksoy'a ait kömürlükte yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Odunlar ve bazı eşyaların zarar gördüğü kömürlük kullanılamaz hale geldi.

Bu arada yanan kömürlüğe yakın bir noktadaki kulübede bağlı olan köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı
Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı
Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı
Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı
Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı
Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı
Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı
Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı
Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı

YORUMLAR
500
Gönen ilçesinde sel hasara yol açtı Gönen ilçesinde sel hasara yol açtı 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
18:46 Bina yalıtımlarıyla ilgili hazırlanan destek paketinde yeni gelişme: 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak
18:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek gösterge açıklaması sonrası memur emeklisinin maaşı bin liradan, ikramiyesi ise 50 bin liradan fazla artacak
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 21:11:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement