Bu arada yanan kömürlüğe yakın bir noktadaki kulübede bağlı olan köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kömürlükte çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.