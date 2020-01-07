Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil dükkana çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil dükkana çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil dükkana çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

Sivas'ta otomobilin kontrolden çıkarak dükkana çarpması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil dükkana çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Sivas'ta otomobilin kontrolden çıkarak dükkana çarpması sonucu biri yaya 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilal Özgün yönetimindeki 58 EE 328 plakalı otomobil, Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşısı Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki minibüse ardından bir dükkana çarparak durabildi.

Kazada sürücü ile Hulusi Kart, İlker Zeki ve Abdülkadir Mutlu yaralandı.

Sürücü Özgün'ün tedavisi kaza yerinde yapılırken, biri yaya 3 yaralı Numune Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde kaldırımda yürüyen 4 kişinin kazadan saniyeler önce olay yerinden geçtiği, otomobilin çarptığı bir yayanın ise aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil iki mahalleyi uçurdu! Arazilerine değer biçemiyorlar
Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek Rum mahkemesinden, yalan beyanda bulunan İngiliz turiste hapis cezası Eşini sokak ortasında döven adam tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
18:28 Ulukışla'da eğitime kar engeli - Son Dakika
18:26 Kayseri'de rüzgar evin çatısını uçurdu - Son Dakika
18:26 Denizli'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
18:25 Üniversiteli öğrencilerin yüzünü "Mardin Butik" güldürecek - Son Dakika
18:25 İstanbul'da trajik cinayet: 17 yaşındaki çocuk yanlışlıkla öldürüldü - Son Dakika
18:23 İmamoğlu, Tevfik Göksu'ya sarılarak başsağlığı diledi - Son Dakika
15:57 Rüzgarda motosikletliye araçlarıyla set olan polislere Vali Yerlikaya'dan tebrik - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 18:29:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil dükkana çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]