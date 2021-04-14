Sivas'ta kontrolden çıkan tır, Kelkit Çayı'ndaki köprünün bariyerlerinde asılı kaldı - Son Dakika

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkan tır, köprü bariyerlerinde asılı kaldı, 1 kişi yaralandı.
H.G. (33) idaresindeki 65 AAY 008 plakalı çinko yüklü tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Bağlıyurt köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak Kelkit Çayı'ndaki Bağlıyurt Köprüsü'nün demir bariyerlerine çarptı.
Tır bariyerlerde asılı kalırken, araçta bulunan M.G. (27) yaralandı.
M.G, Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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